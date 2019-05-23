Heykellerin arasında Yörük defilesi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Sarıkeçili Yörükler' defilesi düzenlendi. 'Kültürel merkezler olarak müzeler, geleneğin geleceği' temasıyla düzenlenen defile, ilgi gördü. Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerin ana teması Anadolu'daki bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren 'Sarıkeçili Yörükler' olarak belirlendi. Mersin Arkeoloji Müzesi arkeologlarından Funda Yüksel Özer 'Keşfin kıyısında küstüllü kurtarma kazısı', Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyelerinden Rukiye Gök 'Sarıkeçili göçerlerin yaşamları ve dokumaları', MEÜ Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Döndü Can 'Göçerlerde kadın giysileri' konularında konuşmalar yaptı. Mersin Arkeoloji Müzesi Müdürü Songül Ceylan Bala, Müzeler Günü dolayısıyla bir hafta boyunca etkinlik yaptıklarını söyledi. Bu haftanın dışında yıl içinde her ay değişik etkinlikler düzenleyerek müzeyi etkin kılmaya çalıştıklarını kaydeden Ceylan, "Müzeler nesneler için değil öncelikle insanlar için vardır" dedi.Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şükriye Yılmaz ise müzelerin görevlerinden birinin kültürel varlıkları koruma, diğerinin ise eğitim olduğunu söyledi. Mersin Arkeoloji Müzesi'nin bunu birkaç adım daha ileriye taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Burası bir kültür ve sanat yuvası haline gelmiştir. Desteklerini bizlerden eksiltmeyen müze yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.