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Kontrolden çıktı şarampole yuvarlandı

’da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi yaşamını yitirirken iki kişide ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Kontrolden çıktı şarampole yuvarlandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Tuncay Altun'un kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisindeki yaralılar 112 acil servis ekiplerini arayarak, Ceyhan istikametine gittikleri sırada kaza yaptıklarını ve araçta sıkıştıklarını söyledi. Bunun üzerine belirtilen istikamete çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bir süre kaza yerini bulmakta güçlük çeken görevliler, tekrar iletişim kurdukları yaralılardan konumlarını öğrendi.

AFAD MÜDAHALE ETTİ
Yolun 15 metre aşağısında karanlık bir noktadaki otomobili fark eden ekipler, itfaiye ve AFAD yardımıyla yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılardan Ebru Yıldırım ve Şahin Değirmenci, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücü Altun ile otomobilde sıkışan Sevda Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kontrolden çıktı şarampole yuvarlandı
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