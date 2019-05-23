Kuraklığa dayanıklı patates yetiştirildi

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Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, aşırı sıcaklara dayanıklı patates geliştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, patateste, son 7 yılda kuraklığa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Türkiye'nin patates tohumunda hala yurt dışına bağımlı olduğunu belirten Çalışkan, "Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesi olarak Niğde'nin ana ürünü olan patateste çok yoğun araştırma faaliyetleri yapıyoruz. Yerli çeşitlerin geliştirilmesine yoğunlaştık. Ülkemiz, patates tohumculuğunda halen dışa bağımlı özelliğini devam ettiriyor. Son yıllarda ülkemizde güzel çalımalar yapılıyor. Yerli çeşitler geliştirilmeye başlandı, ama bu çeşitlerin üreticiyle buluşması çok önemli. Bir de ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlerin olması önemlidir" dedi.