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Markovic: Galatasaray bizden daha iyi oynadı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Markovic: Galatasaray bizden daha iyi oynadı
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Galatasaray Doğa Sigorta'ya 79-61 mağlup olan Gaziantep Basketbol'da başantrenör Nenad Markovic, Galatasaray Doğa Sigorta'nın kendilerinden daha iyi oynadığını dile getirdi. Markovic, "Maçın başından itibaren bizden daha iyi basketbol oynadılar. Galatasaray, bizi sistemimizin dışına itti" dedi. "Hücumda topu iyi paylaşıp, bizim iyi paylaşmamıza izin vermediler" diye konuşan Markovic, "Bu kadar kötü hücum ederken Galatasaray'a karşı kazanmak çok zor. Özellikle ilk periyotta iki faul yaptık. Ne kadar yumuşak oynadığımızın göstergesi" diye konuştu.
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Markovic: Galatasaray bizden daha iyi oynadı
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