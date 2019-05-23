Melih ABİ: Aydınlatma lambası gündüz yanıyor gece sönüyor

BUGÜN NELER OLDU

Yine bir aydınlatma direği arızası.Adana'nın Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70581 sokakta oturan okurumuz sokakta bulunan aydınlatma direklerindeki lambalar gündüz yanıyor, gece yanmıyor diyor.Okurumuz, "Görevliler arada sırada bu direkleri kontrol etmeli" dedi.Saat 15.00'den itibaren 4 aydınlatma direğin lambası yanıyor.Yazıktır, günahtır.Gece lambalar yanmıyor.Sokaktan geçenler korku içinde yürüyor.EnerjiSa sorunu hemen çöz.Bana da bilgi ver!Gece bu:Hırlısı var hırsızı var.Vatandaş tedirgin etmeyin!Aydınlatın şu sokağı.okullarda öğrenci kıyafetlerin değiştirilmesi velileri sıkıntıya sokuyor.Mustafa Mahiroğlu, "Okul yöneticilerinin her yıl öğrenci kıyafetlerini değiştirmesi bizi ekonomik yönden sıkıntıya sokuyor" diyor.Milli Eğitim Müdürleri müdahele etsin...Her yıl kıyafet mi değişir?Konfeksiyoncularla ortak mısınız beyler?Asgari ücretle çalışanı düşünün biraz.Hadi bakalım düzeltin şu meseleyi.