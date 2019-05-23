Meslekte marka yaratmanın incelikleri konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, "Meslekte Marka Yaratmak" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da gerçekleştirilen konferansa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Yücecan, meslekte marka yaratma ve doğru mesleği bulma konusunda sunum yaptı. Sunumunda, her şeyden önce yapılan işin sevilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yücecan, harika işler ortaya koyabilmek için yapılan işten keyif alınması gerektiğini kaydetti. Herkesin kendine göre sevebileceği bir iş olduğunu da belirten Prof. Dr. Yücecan, henüz o iş bulunamadıysa aramaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtti.