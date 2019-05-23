Robotik öğrencilerin gözü şampiyonlukta

BUGÜN NELER OLDU

iki yıl önce robotik kodlama çalışmalarına başlayan Vakıfbank Ortaokulu, geçen yıl Çin'de düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'nde kazandığı üçüncülüğün ardından gelecek şampiyonada birinci olabilmek için çalışıyor. Çin'de bu yıl aralık ayında gerçekleştirilecek ve dünyanın birçok ülkesinden takımın katılacağı yarışma için derslerinden arta kalan zamanlarda okulda oluşturulan robotik kodlama sınıfında çalışmalarını sürdüren öğrenciler, kendi özgün tasarımlarıyla rakiplerine fark atmak istiyor.Öğretmenleri ve aynı zamanda takım koçları Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz eşliğinde kodlamayı öğrenen çocuklar, yarışmanın bu yıl belirlenen "Şehrin Işıkları" konseptinde tasarladıkları robotlarla Türk bayrağını Çin'de dalgalandırmak için çaba sarf ediyor. Vakıfbank Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Abdurrahman Gündeşlioğlu, iki yıldan bu yana okulda robotik kodlama dersi verdiklerini, 6 ay önce de bununla ilgili sınıf açtıklarını söyledi.