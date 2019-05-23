Sağlık personeli bilgilerini tazeledi

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Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği işbirliğiyle "RESUSİST-2019 ADANA" eğitimi düzenlendi. İlk ve acil yardım alanında çalışan/eğitim gören yaklaşık 450 sağlık personeli ve adayıyla güncel bilgilerin paylaşılması amacıyla yapılan etkinlikte, hastane öncesi alanda tıbbi müdahalenin önemi vurgulandı. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen etkinliğin açılış törenine Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Süleyman Dilek, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Reyhan Mazı ve çok sayıda akademisyen katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade Sarı, hastane öncesi alanda çalışanların bazı durumlarda tedavi seçeneklerine çok kısa sürede karar vermek ve bu kararı uygulamak zorunda olduklarını ve bu kararları verebilmek için de bilgilerinin daima güncel olması gerektiğini vurguladı.