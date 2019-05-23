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Şikayetçi olmadı, serbest kaldı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019
Şikayetçi olmadı, serbest kaldı
ADANA'DA birlikte yaşadığı 3 aylık hamile A.E.'yi (33) seyir halindeki otomobilden attığı iddia edilen Celal Y. polis tarafından yakalandı. A.E.'nin şikâyetçi olmaması üzerine Celal Y. daha sonra serbest bırakıldı. Olay geçtiğimiz pazar günü Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili kullanan Celal Y. ile A.E arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 aylık hamile A.E., Celal Y. tarafından önce darp atıldı daha sonra otomobilden atıldı. Otomobilden yola düşen A.E.'yi görenler, hemen yardımına koştu, ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan A.E., olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olaydan sonra kaçan Celal Y. polis tarafından yakalandı. A.E.'yi otomobilden atmadığını ileri süren ve A.E.'nin şikayetçi olmaması üzerine Celal Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.
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