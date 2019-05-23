Su kaynakları çözümleri tartışıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kasım Sacide Ener Ortaokulu'nun ortaklarından biri olduğu Avrupa Birliği'nin Erasmus+ proje grubunda yer alan, "Su Kaynakları ve Çevre Sağlığı" başlıklı projenin bitirme toplantısı Adana'da düzenlendi. 'İyi Örneklerin Değişimi' hedefiyle yola çıkan Avrupalı beş eğitim kurumu, su kaynakları ve sağlık hizmetleri başlığında bir araya geldi. Oluşturulan pratikler sayesinde çeşitli tecrübeler edinen katılımcılar, daha sonra elde ettikleri kazanımları öğrencileri ve çevreleriyle paylaşacak. Su kaynaklarını konu alan Erasmus+ Öğretmen Değişim Projesi'nin son hareketliliği Kasım Sacide Ener Ortaokulu'nda İtalya'nın koordinatörlüğünde yapıldı. Hareketliliğe ayrıca Yunanistan, Polonya, Portekiz ve Türkiye de katıldı. Proje, 8-14 yaş öğrencileri arasında su kaynaklarına yönelik sorunların tartışılması, çözümler üretilmesi, doğa kaynaklarının korunmasına yönelik bilincin geliştirilmesi amaçlarını taşıyor. Proje ayrıca çocukların yaratıcılık, empati, güven, saygı gibi davranış ve duyguları ile farklı kültürlere olan ilgisinin gelişmesine de yardımcı oluyor.