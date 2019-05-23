Tek çare büyüme ve ihracat

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Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların ancak ihracatla çözülebileceğini söyledi. Türkiye'nin hızlı olarak ve en az yüzde 5 büyümesi gerektiğini belirten Bali, kurtuluş reçetesi olarak da Gaziantep modelini önerdi. Bali, "Gaziantep ihracatta sanayi üretiminin payının yüksekliği ile ihracatın ithalatı karşılaması ve azmiyle iyi bir modeldir" dedi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs ayı meclis toplantısına konuk olan Bali, sanayicilere piyasalar ve ülke ekonomisiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Gaziantep'e her gelişinin ekonomide sorunların olduğu dönemlere denk geldiğini söyleyen Adnan Bali, "Gaziantep sıkıntılı dönemlerde moral veren bir kent. Sıkıntılı dönemlerde üreten, çalışan kentleri görmek gerek. Bu süreçten Gaziantep her türlü güçlenerek çıkacak. Bu süreçten çıkış ancak ihracatla olacak, Gaziantep'te de ihracat iyi" diye konuştu.