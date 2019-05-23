Yeloğlu: Hep birlikte güç birliği yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkanlığı tarafından Hatay İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Yeloğlu, partililerle buluştu. AK Parti Hatay İl Başkanlığı önünde gerçekleşen karşılama sonrasında toplantı salonunda partilileri ile bir araya gelen Mehmet Yeloğlu, "Netice de biz bir aileyiz. Daha önce de bu ailenin bir ferdiydim, şimdi de öyle kabul edin beni. Hepimiz yol arkadaşıyız, bundan sonra da omuz omuza, el ele güç birliği yapacağız" dedi. AK Partei'nin her geçen gün daha da güçlendiğini kaydeden Yeloğlu, "Zaman zaman krizler yaşandı, istediğimiz sonuçları elde edemediğimiz günler oldu. Biz hiçbir zaman geriye dönüp bakmayacağız. Kendi içimizde değerlendirmeler yapacağız, ama kimseyi eleştirme hakkını kendimizde görmeyeceğiz" diye konuştu.