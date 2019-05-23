Zabıta ekipleri kendi tesislerini de denetliyor

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ayının gelmesiyle gıda sektörünü yönelik denetimlerini arttıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerde belediye tesislerini de es geçmiyor. Esnaf denetimlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen işletmeleri hijyen, fiyat etiketi, işgal ve binaların fiziksel durumlarını denetleyen ekipler; eksiklik tespit ettikleri işletme sahiplerine çeşitli idari para cezası uyguluyor. Denetlemeye, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı, Çevre Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Gazibel A.Ş'den personeller katılıyor. Kentte gıda üreten ve satan işletmelere yönelik denetleme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Zabıta Daire Başkan Vekili Cafer Yılmaz, "Halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için yıl boyu denetim gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.