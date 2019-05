Zeydan geldi yardım kesildi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise yardımı kesti. Her toplantıda belediyenin geçmiş dönem borçlarından yakınan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gıda yardımı yapmaması vatandaşın da tepkisine neden oldu.Merkez Seyhan İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde fırın işleten ve aynı zamanda askıda ekmek uygulaması yapan Yusuf Yüksel, mahalledeki yetim ve yoksul ailelere her yıl belediye tarafından Ramazan kolisi verildiğini belirterek, "Ben her yıl belediyenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na giderek 10 adet koli alıyordum ve burada ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordum" dedi. CHP'li Zeydan Karalar'ın göreve gelmesiyle birlikte gıda yardımının kesildiğini iddia eden Yüksel, "İki-üç kez gıda dağıtımı yapılan birime gittim. Bana 'Şu ana kadar Ramazan kolisi hazırlanması talimatı gelmedi' dediler. Yetkililerle görüşmek istedim onu da görüştürmediler. Eli boş gönderdiler. Eğer bir belediye mübarek Ramazan ayında yetimlerin yoksulların yüzünü güldürmeyecekse başkan o koltuğu bırakıp gitsin" dedi.