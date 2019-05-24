Bu takım süper lig’i hak ediyor

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep özlemini çektiği Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi. Elde edilen skorun çok avantajlı olduğunu belirten Altıparmak, "Bu avantajı kaybetmeyeceğiz" dedi.

CAMİADA HERKES BU MAÇA ÇOK İNANDI

"Tüm takımı tebrik ediyorum" diye konuşan Altıparmak, "Sezonun en iyi maçını oynadık. Gerçekten hem şehir hem de takım birlikteliği mükemmeldi. Bunun karşılığında sahada mükemmel bir takım vardı. Herkes bu maça çok inandı. Taraftarın takıma olağanüstü desteği oldu. Takımımız da verilen desteğe en güzel karşılığı verdi" diye konuştu.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Altıparmak, "Daha farklı skor alabilirdik ama bu skor da avantajlı. Havaya girmemek lazım çünkü futbolda mucizeler var. Bir hedefimiz var, şampiyonluk. İnşallah o kupayı bu şehre getireceğiz. Bu şehir bunu hak ediyor" dedi. Bu arada kırmızı-siyahlı ekip pazar günü Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarına başladı.