Cama yapıştırılan not polisi alarma geçirdi

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Adana'da bir banka şubesiningiriş kapsına"terör bankkapatın" yazılınotun yapıştırılmasıpolisialarma geçirdi.Alınan bilgiyegöre, merkezSeyhanilçesi PazarlarCaddesinde devriyegörevi yapanbekçiler, birbanka şubesiningiriş kapısına"terör bankkapatın" yazılınotun yapıştırıldığınıfark edincedurumu diğerekiplere bildirdi.Olay yerine asayiş ekiplerinin yanısıra Terörle Mücadele ile GüvenlikŞube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.Ekipler çevrede güvenlik önlemialırken, Olay Yeri İnceleme ve KimlikTespit Şube Müdürlüğü ekipleri, notüzerinde ve banka önüne şüpheli yada şüphelilerce bırakıldığı değerlendirileniki taş üzerinde parmak iziçalışması yaptı. Banka yetkililerinebilgi verilmesinin ardından polis ekipleri,notu yapıştıran kişi ya da kişileriyakalamak için çalışma başlattı.