Cama yapıştırılan not polisi alarma geçirdi

Adana'da bir banka şubesinin
giriş kapsına
"terör bank
kapatın" yazılı
notun yapıştırılması
polisi
alarma geçirdi.
Alınan bilgiye
göre, merkez
Seyhan
ilçesi Pazarlar
Caddesinde devriye
görevi yapan
bekçiler, bir
banka şubesinin
giriş kapısına
"terör bank
kapatın" yazılı
notun yapıştırıldığını
fark edince
durumu diğer
ekiplere bildirdi.
Olay yerine asayiş ekiplerinin yanı
sıra Terörle Mücadele ile Güvenlik
Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi
alırken, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik
Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, not
üzerinde ve banka önüne şüpheli ya
da şüphelilerce bırakıldığı değerlendirilen
iki taş üzerinde parmak izi
çalışması yaptı. Banka yetkililerine
bilgi verilmesinin ardından polis ekipleri,
notu yapıştıran kişi ya da kişileri
yakalamak için çalışma başlattı.