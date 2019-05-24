Çocuk Üniversitesi’nde veliler bilgilendirildi

BUGÜN NELER OLDU

yaşındaki küçük ve büyük çocukların ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekerek onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili ikinci veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4'de düzenlenen toplantıda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin kuruluş amacı, eğitim anlayışı, faaliyetleri, başvuru süreci ile öğrencilerin kabulü ve eğitim pasaportu hakkında velilere detaylı bilgiler verildi. Velilerin Çocuk Üniversitesi ile ilgili merak ettiği sorulara cevap verildi. 18 Haziran – 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kayıtları devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alan kayıt masası ile ozaygunselcocukuniversitesi. org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de kayıtlar gerçekleştirilebiliyor. Kayıtlarla ilgili web adresinde bulunan iletişim formunun doldurulması ile de detaylı bilgi alınabiliyor.