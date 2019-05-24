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ektiler

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Fasulye serasında Hint keneviri ektiler
Mersin'de fasulye serasında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.S., tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S.'nin merkez Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir fasulye serasında Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Damlama sulama sisteminin de kurulduğu seraya baskın yapan ekipler, ekili halde 480 kök kenevir ele geçirdi. Sökülen keneviri yakarak imha eden polis, A.S.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Fasulye serasında Hint keneviri ektiler
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