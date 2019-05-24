Fasulye serasında Hint keneviri ektiler

Mersin'de
fasulye serasında
Hint keneviri
yetiştirdiği belirlenen
A.S., tutuklandı.
Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri,
A.S.'nin merkez
Akdeniz ilçesi
Anadolu Mahallesi'ndeki
bir fasulye serasında Hint
keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Damlama sulama sisteminin
de kurulduğu seraya
baskın yapan ekipler,
ekili halde 480 kök kenevir
ele geçirdi. Sökülen keneviri
yakarak imha eden
polis, A.S.'yi gözaltına aldı.
Emniyette sorgulanan şüpheli,
işlemlerinin ardından
çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine
konuldu.