Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Jandarmadan kaçak avcı avı

Jandarmadan kaçak avcı avı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Jandarmadan kaçak avcı avı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo balık ele geçirildi. Balıklar imha edilirken, bir kişiye 15 bin lira idari para cezası kesildi. Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo ağırlığında sazan, yayın, gümüş ve çilli balığı ele geçirildi. Balıklar imha edilirken, bir kişiye 15 bin lira idari para cezası kesildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan kaçak avcı avı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN