Kahramanmaraş’ta kardeşlik sofrası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yetimlerin Allah'ın birer emaneti olduğuna dikkat çekerek sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve İnsani Yardım Derneği işbirliği ile Kervanhan'da gerçekleştirilen 'Kardeşlik İftarı'nda konuşan Başkan Güngör, "Sevgili çocuklar sizler Yüce Rabbimizin bizlere emanetisiniz. Ramazan ayına uygun bir iftarda hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Eşi Leyla Güngör ile birlikte tüm masaları tek tek gezerek misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Güngör, "Yetimlere sahip çıkmak inananlar için önemli bir sorumluluktur. Yöneticilerin sorumluluğu daha da büyüktür. Sizlerin sıkıntısını paylaşmak bizim görevimizdir. Bizler millet olarak yetimliği ve öksüzlüğü iyi biliriz. Bu vatanı bize emanet eden atalarımız gencecik yaşta cephelerde şehit oldular. Arkalarında binlerce yetim bıraktılar. Onlar hepimizin evladı" dedi.



ERDOĞAN'IN TALİMATIDIR

Başkan Hayrettin Güngör, "Ramazan ayının 15'inde yetimlerle bir araya gelinmesi de yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıdır.

Buradaki yavrularımızın her birisinin evinde hüzünlü bir hikâye var. Bizler sizleri bir aile olarak görüyoruz" dedi. Güngör, "Bu organizasyonda emeği geçen İnsani Yardım Vakfı Derneği yetkililerine ve Kervan Pastanelerine de şükranlarımı sunuyorum" dedi.