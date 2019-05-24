Madalyaya doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE İşitme Engelliler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Niğde'den Fatmagül Koç 2 branşta Türkiye şampiyonu oldu. 55 ilden 700 sporcunun katılımı ile gerçekleşen ve 7 farklı branşta düzenlenen şampiyonada işitme engelli milli sporcu Fatmagül Koç disk ve gülle atmada zirveye ulaştı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Fatmagül Koç, ailesinin desteğiyle başladığı spor sayesinde engelleri aşarak ulusal ve uluslararası şampiyonalarda bugüne kadar 32 madalya kazandı. Başarıları sayesinde kendisine güveninin arttığına dikkati çeken Koç, engelli ya da engelsiz bütün bireylerin kendilerine güvenmesi gerektiğini söyledi. Antrenör Sedef Habiboğlu ise sporcusuna güvendiğini belirtti.