Mersin trafiğinde sivil denetimler

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Mersin Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Forum AVM durağında sivil denetim uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada farklı noktalarda bulunan duraklardan toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen 3 sivil polis memuru güzergahta sürücülerin yaptığı ihlalleri GMK Bulvarı Dumlupınar Mahallesi'ne kadar takip etti. Uygulama noktasına gelindiğinde kendini tanıtan polis memuru hem yolculara hem de şoföre çalışma hakkında bilgi verdi. Trafikte cep telefonuyla konuşan, aracın orta kapısını açık olarak süren ve durak harici yolcu alan şoförlere cezai işlem uygulandı. Forum AVM durağında bekleyen 2 sivil polis sivil araçlara yönelik de denetim yaptı. Denetimde polisler, telefonla konuşan, hatalı şerit değiştiren, hatalı park eden, gereksiz korna çalan sürücüleri de uygulama noktasına ihbar etti. Uygulama noktasında durdurulan sürücülere para cezası yazıldı. Toplu taşımada şoförlerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulama, vatandaşlar memnuniyetini kazandı. Toplu taşıma içerisinde seyahat eden vatandaşlar, "Toplu taşıma araçlarında bazen sorun yaşıyoruz" dediler.