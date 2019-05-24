Şehitkamil potada hedefe ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Gazıantep'te Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, basketbol spor okullarından yetişen sporcularıyla 2018-2019 sezonunda altyapı ligleri ve ulusal şampiyonlarda başarılı işler çıkarttı. Sezon başında potanın dev adamları ve perileri için belirlenen akademik ve sportif başarı hedefini tutturan yeşil-siyahlılarda yüzler gülüyor. U18 kategorisinde elde ettiği il şampiyonluğunun ardından bölge şampiyonasından da başarılı sonuçlarla ayrılan ve TBF Anadolu Şampiyonası'nda Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ Spor Kulübü ile final maçına çıkma başarısı gösteren genç basketbolcular, akademik yaşamlarını basketbol bursları ile sürdürebilmenin de ayrıcalığını yaşıyorlar.