Silifke’de hükümlü ve tutuklulara tiyatro etkinliği

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Mersin'in Silifke İlçesinde Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında, Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toros Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ahmet Kızılgül'ün koordinasyonunda kurulan tiyatro ekibi tarafından "Oy Başıma Gelenler" adlı oyun sergilendi. Tiyatro etkinliğine Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Kutluboğa, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı, Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda, Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Ünal Arıca ile çok sayıda davetli katıldı. Akılcı ilaç kullanımı temalı oyun 2 kez sahnelendi.