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Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Niğde'de 60 yaşındaki Nazım Şahin, tartıştığı eşi Fındık Şahin'i (58) tabancayla öldürdü. Olay önceki akşam Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İlk eşinden olan çocuğuna para göndermek isteyen Nazım Şahin ile buna karşı çıkan eşi Fındık Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Şahin, evdeki tabancayı alıp, eşine peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Şahin, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Nazım Şahin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
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