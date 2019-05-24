Ünal: Tarsus’un altı, üstünden daha zengin

BUGÜN NELER OLDU

UluslararasıMüzeler Günü nedeniyle Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen Müzeler Günü etkinliği başladı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Boğaziçi Üniversitesi, Tarsus Gözlükule Höyük Kazıları Araştırma Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Tarsus'un her tarafından tarih fışkırdığını belirterek, "Tarsus'ta yerin altı, üstünden çok daha zengin" dedi. Müzeciliği önemine değinen Ünal, yurtdışında müzelere yoğun bir ilgi olduğunu ve yabancı ülkelerin müzecilikten ciddi gelirler elde ettiklerini kaydetti. Ünal, "Bizim büyük ilgi çekecek Eshab-ı Kehf mağarası, Taşkuyu mağarası, Saint Paul Kilisesi, Saint Paul Kuyusu, Danyal Peygamberin kabri, antik Roma Yolu, Cleopatra kapısı gibi ama biz kendi değerlerimizi tanıtamıyoruz. Biz Tarsus'u sadece humusla, şalgamla, meyan kökü suyu ile tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.