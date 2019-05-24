Yaşar teyzenin yüzü gülüyor

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte ihtiyaç sahibi yaşlı kadının evini boyayıp, yeniledi. Meslek Lisesi Öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini yenileyen Vali Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katıldı. Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Dere Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Yaşar Acar isimli bir vatandaşın evini yenilediler. Öğrencilerle birlikte yaşlı vatandaşın evinde duvar boyaması yapan Çiğdem Şimşek proje kapsamında 7 ailenin evinde bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin yapılacağını belirtti.



ÇOK MUTLUYUM

Şimşek, "Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla projeye dahil olup boya, badana işlerini birlikte yapmak istedik. Yaşar teyzemizin evine konuk olduk. Arkadaşlarla birlikte güzel bir bakım yaptık. Eşyalarını yeniledik. Projede yer almaktan dolayı mutluyum. Budan sonra böyle sosyal projelerin içerisinde hep olacağız" dedi.