Yılın Hemşireleri Demirtaş’ı ziyaret etti

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Adana'da?'Yılın Hemşiresi' seçilen hemşire Hatice Akyürek ve ebe Dilek Duru, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de eşlik ettiği ziyarette Vali Demirtaş, sağlık hizmetlerinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı yılın hemşirelerini tebrik etti. Demirtaş, huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsuru olan sağlıklı bir yaşam için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca görev ifa eden tüm sağlık çalışanlarına başarılar temennisinde bulundu. Vali Demirtaş; vatandaşlara en iyi, en kaliteli, en ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak adına ülke genelinde her geçen gün yeni atılımların gerçekleştiğini dile getirdi. Adana'nın sağlık sektöründeki başarı çıtasının bu doğrultuda daha da yükseldiğini belirten Vali Demirtaş, "Bu sayede kentimiz gelişen tıp dünyasına hızla ayak uydurdu" dedi.