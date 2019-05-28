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’da basketbol heyecanı yaşandı

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Adana’da basketbol heyecanı yaşandı
TÜRKIYE Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U-10 (10 yaş altı) Basketbol Ligi'nde mücadele eden tüm sporculara Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi. Törene sporcuların yanı sıra aileler ve sporseverler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Dr. İsmail Güneş, sporcu çocukların ailelerine fedakarlıkları için teşekkür etti ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların, Atatürk'ün ifade ettiği zeki çevik ve ahlaklı sporcular olması için her tür desteği vereceklerini söyledi.
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Adana’da basketbol heyecanı yaşandı
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