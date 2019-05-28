Adana’da gönüllü temizlik çalışması

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Avustralya'da doğup büyüdükten sonra memleketleri Adana'nın Karataş ilçesine dönen iki kardeşin sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine bir araya gelen gönüllü yaklaşık 50 kişi, sahildeki mesire alanlarında temizlik yaptı. Uzun yıllar Avustralya'da yaşadıktan sonra atalarının yaşadığı topraklara dönen Devran (30) ve Cihan Naz (24) kardeşler, Karataş sahilindeki mesire alanına bırakılan atıkların çevre kirliğine neden olması üzerine harekete geçti. Kardeşlerin, mesire alanlarındaki atıkların temizlenmesi için sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu. İlçede toplanan aralarında ilk ve ortaokul öğrencilerinin de olduğu yaklaşık 50 kişi, Karataş Belediyesinin ulaşım desteğiyle bölgeye giderek atıkları topladı. Devran Naz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan bir ülke olduğunun altını çizerek, çevre kirliliğinin bunun önüne geçmemesi gerektiğini belirtti. Atalarının doğup büyüdüğü ilçenin doğal alanlarının kirli görüntüsünden rahatsız olduklarını kaydeden Naz, "Bunun üzerine kardeşimle birlikte atıkların toplanması için topluma çağrıda bulunduk. Yaşı ilerlemiş kişilerin fikrini belki değiştiremeyiz ama çocuklara ve gençlere belki bu duyarlılığı kazandırabiliriz." dedi. Cihan Naz da yaptıkları çağrıya birçok kişinin destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, bundan sonra her hafta sonu bölgede atıkları toplayacaklarını söyledi.