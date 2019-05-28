Adana’da kaçak sigara operasyonu

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5 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı yerde kaçak sigara satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere baskın düzenledi. Baskında iki adreste 5 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis A.Y. ve M.H. isimli iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.