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Amik Ovası’nda kalan balıklar kurtarılıyor

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Amik Ovası’nda kalan balıklar kurtarılıyor
HATAY'DA kış mevsiminde sulak alan haline gelen Amik Ovası'na çevredeki akarsulardan giren, suların çekilmesiyle dere ve kanallarda kalan yavru balıklar, doğaseverlerce kurtarılıyor. Ovada bir araya gelen yaklaşık 120 doğasever, ellerinde file ve kovalarla küçük su birikintilerindeki balıkları yakalayarak kamyonet kasasında brandayla oluşturdukları havuza doldurdu. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, bu yıl ilde yoğun yağışlar nedeniyle Amik Ovası'nın sular altında kaldığını hatırlattı. Çolakoğlu, Amik Ovası'nda birkaç aylık su baskınından sonra suların çekilmeye başladığını belirterek, ovada bulunan anaç balıkların bir şekilde nehirlere giderek canlarını kurtardığını söyledi. Havaların ısınması nedeniyle sular çekilince oluşan göletlerde bazı balıkların sıkıştığını ifade eden Çolakoğlu, "Bu göletlerde, su yataklarında yavru balıkların olduğunun haberini aldık. 10 gündür Müdürlüğümüz ve Hatay Tabiatı Koruma Derneğiyle beraber bu yavru balıkları almak suretiyle bunları Reyhanlı ve Kırıkhan'daki göllerimize bıraktık. Şu ana kadar 1 milyona yakın balığı aldık" dedi.
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Amik Ovası’nda kalan balıklar kurtarılıyor
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