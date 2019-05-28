Anıt ağaçlar için tescil çalışması

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zeytin üretim merkezlerinden Mut ilçesinde, "anıt ağaç" olarak tescilli bin 300 yıllık zeytin ağacının ardından ilçede yeni tespit edilen iki ayrı tarihi zeytin ağacının tescillenmesi için çalışmalara başlandı. Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, ilçedeki zeytin ve zeytinyağı üretiminin köklü tarihi geçmişe sahip olduğunu anlatarak, bu değerleri yaşatma gayreti içerisinde bulunduklarını söyledi. İlçenin Akdeniz Bölgesi'nde en çok zeytin ağacına sahip olduğunu aktaran Akyüz, "Organik tarımın son derece önemli olduğu günümüz dünyasında organik olarak üretilen Mut zeytini ve zeytinyağının dünya pazarlarındaki yeri giderek artmaktadır." dedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da Haydar Mahallesi'ndeki gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan zeytin ağacının yaklaşık bin 300 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu ağacın 2009 yılında "anıt ağaç" olarak tescillendiğini hatırlattı. Kurtuluş ve Çortak mahallerinde de bin 500 ile 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen iki zeytin ağacının olduğunu bildiren Bayır, "Biz bu tarihi zeytin ağaçlarımızın tescil çalışmalarına başladık. İlgili kurum ve kuruluşlara müracaatlar için süreci başlatmış durumdayız. Geçmişten geleceğe uzanan, tarihe ışık tutan hazinelerimizi açığa çıkarmak için tescil çalışmalarına başladık" dedi.