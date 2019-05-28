Coşku sabaha kadar sürdü

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Ligi Play-Off'ta Adana Demirspor'u eleyerek adını finale yazdıran Hatayspor sabaha kadar uyumadı.Cumhuriyet alanında bulunan Atatürk anıtında toplanan taraftarlar, finale çıkmanın sevincini doyasıya yaşadı.Teknik direktör İlhan Palut, üç sene önce tesisleri yokken şimdi Süper Lig'e çıkma maçı oynayacaklarını söyledi. İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamladıklarını belirten Palut,dedi."Herkesin, her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım maçı bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Şehirdeki ambiyansı, inancı hissediyorsunuz. Hatay şehri bunu çok istiyor. 3 yıl önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün Süper Lig finali oynayacağız" dedi.