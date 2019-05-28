Coşku sabaha kadar sürdü

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por Toto 1. Ligi Play-Off'ta Adana Demirspor'u eleyerek adını finale yazdıran Hatayspor sabaha kadar uyumadı. Maçtan sonra flamalarını alarak sokağa fırlayan bordo-beyazlı takımın taraftarları kentte uzun araç konvoyları oluşturdu.
Cumhuriyet alanında bulunan Atatürk anıtında toplanan taraftarlar, finale çıkmanın sevincini doyasıya yaşadı.
ANLATILMASI ZOR DUYGU
Teknik direktör İlhan Palut, üç sene önce tesisleri yokken şimdi Süper Lig'e çıkma maçı oynayacaklarını söyledi. İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamladıklarını belirten Palut, "İki tane kıl payı ofsayt hakemin dediğine göre VAR'dan dönen pozisyonlar ve iki tane nizami gol ile yani 4 tane gol yapabilecek pozisyonlarla bunun üstüne zorlamalarla pozisyon üstünlüğünü elimize aldık. Maçı kazandık"
dedi.
HATAYLILAR ÇOK İSTİYOR
PALUT,
"Herkesin, her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım maçı bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Şehirdeki ambiyansı, inancı hissediyorsunuz. Hatay şehri bunu çok istiyor. 3 yıl önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün Süper Lig finali oynayacağız" dedi.