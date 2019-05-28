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Çukurova’da Moleküler Bitki Koruma Kongresi

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Çukurova’da Moleküler Bitki Koruma Kongresi
ULUSLARARASI "1st International Molecular Plant Protection Congress" Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Koordinatörlüğünde organize edilen kongreye ulusal ve uluslararası birçok bilim insanı katıldı.Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu Başkanlığını Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bora Kayadan yaparken 4 gün süren kongrede kongrenin teması "Daha İyi Bir Bitki Koruma İçin Moleküler Yaklaşımlar" olarak belirlendi. Kongrede moleküler entomoloji, bitki patolojisi ve herboloji konularında çalışan bilim insanları bu alanlardaki gelişmeleri paylaşarak iş birliği olanaklarının yaratılması noktasında bir platform oluşturdu.
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