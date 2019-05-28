Demirtaş, mezuniyet sergisine katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin 'Mezuniyet Sergisi'ni gezdi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim sergisindeki eserleri büyük bir beğeniyle izleyen Demirtaş, okullarından mezun olan öğrenciler ile hocalarını tebrik etti ve öğrencilere bundan sonraki sanat yaşamlarında başarılar diledi. Beyhan Demirtaş, mezun olmanın mutluluğunu yaşayan Çukurova Üniversitesi resim bölümü öğrencilerinin şahsında, önümüzdeki günlerde yapılacak olan üniversite sınavlarına hazırlanan tüm adaylara başarılar diledi.