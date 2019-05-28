‘Dülük’te Lale Devri’ ödülleri sahiplerini buldu

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Şehitkamil Belediyesi ile GİFSAD işbirliğinde yapılan 'Dülük'te Lale Devri' konulu 4. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ve sergi açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışmadaki eserlerden oluşan serginin de açılışını gerçekleştirdi. Gaziantep'in, Şehitkamil'in Dülük Tabiat Parkı'nın ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırma amacıyla 4.'sü gerçekleştirilen geleneksel fotoğraf yarışması başarıyla tamamlandı. Her yıl yoğun ilgiyle yapılan yarışma Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğinde organize edildi. Yarışma neticesinde 1.'ye 3 bin TL, 2.'ye 2 bin TL, 3.'ye bin TL, mobil fotoğraf özel ödülü bin TL, 6 kişiye 500 TL mansiyon ödülü ve plaket verildi. Ortaya çıkan eserlerden sergilenen 50 adet fotoğraf için 200 TL ödül verildi. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Berk ile Erdem Güzelbey, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, GİFSAD Başkanı Özkan Yegül katıldı.