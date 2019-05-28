Hastane çalışanlarıyla iftar sofrasına oturdu

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında, hastane yönetimi ve personelle bir araya geldi. İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Başkehim Doç. Dr. Koray Daş, İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, hastanenin idare ve işletme birimi çalışanlarıyla aynı sofranın etrafında buluşan Vali Demirtaş, Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen iftar yemeğinde emeği geçenlere teşekkür etti. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeği dualarla başladı. İftar programı duaların okunması ve arından kanun dinletisiyle devam etti. Vali Mahmut Demirtaş, hastane yöneticilerine, doktorlara ve sağlık personellerine, uluslararası standartlarda verdikleri sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Demirtaş, iftar programı vesilesiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören tüm hastalara acil şifalar diledi ve Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennilerinde bulundu.