İftarda bir araya geldiler

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çeşitli illerinden Ford Fiesta kullanıcılarının oluşturdukları Fiestam.com'un Mersin şubesi olara kendilerini tanına gurup düzenlenen 3. Geleneksel iftar programı ile bir araya geldiler. Sosyal medyada oluşturdukları fiesta makra otomobil tutkunları, bu grupta araçlarıyla ilgili yardımlaşma, parça alım satım gibi konularda istişare de ediyorlar. Mersin moderatör ve gurbup kurucusu Ali Murat Şenturan, Fiesta hayranlarını Mersin'in Erdemlide ilçesinde Hafta sonu iftar programı ile gurup üyelerinin ve aileleri ile birlikte buluşturmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Facebook üzerinde 2015 yılında kurduğumuz şu an 400 kişilik bir grubumuz var. Aramızda yardımlaşma parça satma alma gibi çeşitli diyaloglarımız oluyor. Mersin merkezin yanı sıra diğer ilçelerde Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Mut, Taşucu, Silifke, Erdemli, Tarsus gibi birçok ilçelerden gelen Fiesta kullanıcısıyla bir araya geldik" dedi.