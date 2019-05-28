Kalbiniz için kahvaltı yapın

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, kahvaltı yapmayan ya da kahvaltı öğününü geçiştiren kişilerin kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin artığını ve bu hastalıklara bağlantılı olarak ölümlerin sık yaşandığına dair bilgi verdi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da bulunan çok saygın bir tıp dergisinin yaptığı çalışmaya da değinen Prof. Dr. Hamza Duygu, derginin yaklaşık yedi bin kişiden oluşan bir çalışma yaptığını ve bu çalışmada rutin kahvaltı yapma alışkanlığının önemine dikkat çekildiğini belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu, aynı zamanda yapılan çalışma sonucunda kahvaltı öğününü geçiştiren yada yapmayan kişilerde kalp ve damar hastalıklarından dolayı ölümlerin de sık görüldüğü ve kalp damar hastalıklarının tüm dünyada başlıca ölüm nedenlerinden olduğunu belirtti.