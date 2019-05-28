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Kano şampiyonası ’da sona erdi

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Kano şampiyonası Adana’da sona erdi
TÜRKIYE Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgunsu Yıldızlar ve Gençler Kano Türkiye Şampiyonası Adana'da yapıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Kadir Özdemir, TOHM Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır tarafından verildi.
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Kano şampiyonası Adana’da sona erdi
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