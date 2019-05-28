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Kızkalesi bayram tatiline hazır

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan ’deki Korykos Antik Kenti’nin Kızkalesi bölgesindeki turizm işletmecileri bayram hazırlıklarını tamamladı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Kızkalesi bayram tatiline hazır
Mersin'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en bilinen bölgesi olan Kızkalesi'nde Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları tamamlandı. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yaptığı açıklamada, turizmcilerin 9 günlük bayram tatili ile yeni turizm sezonuna hazır olduğunu belirtti. Bu yıl havaların geç ısındığını anlatan Öztop, "Havaların ısınma sıyla Kızkalesi misafirlerini ağırlayacak. Bölge şimdiden dolmaya başladı. Tatilde yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Bu yaz önceki yıllardan daha iyi bir turizm sezonu geçireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi. Öztop, Kızkalesi bölgesinin denizi ve plajıyla tarihle iç içe yüzmek isteyenlere ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna işaret ederek, herkesi beklediklerini vurguladı.
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Kızkalesi bayram tatiline hazır
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