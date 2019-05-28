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Konser tartışma yarattı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Konser tartışma yarattı
MERSİN'DE denizkaplumbağalarının yumurta bırakma alanı olan 100. Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda, CarettaCaretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağalarının üreme dönemi içerisinde yapılacak olan 3 günlük konser organizasyonu kaplumbağalara zarar verebileceği iddiası, tartışma yarattı. 100. Yıl Tabiat Parkının işletmesini yapan işadamı Hüseyin Çalışkan ise, konser alanının yuvalama alanının dışında olduğunu belirterek, "Kumsal alanına bariyer çekerek koruma altına alacağız. Bu yıl ilk kez alanda bir festivalin düzenlenecek. İhale sözleşmesinde 'alanda konser ve festival yapılabileceğine' ilişkin madde var. İzinlerimiz var. Festivali kumsalda yapmıyoruz" dedi.
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Konser tartışma yarattı
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