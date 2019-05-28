Melih ABİ: Kıyıboyu yolu kazıldı üstü kapandı ama yapılmadı

BUGÜN NELER OLDU

Yeşilevler, Gürselpaşa tarafında Kıyıboyu Caddesi'nde sorunlar dağ gibi.Sokakları, yolları kazıp öyle bırakıyorlar.3 kilometre uzunluğunda bir alan bozuk.Sıdıka Taşkaya, "Kazaya davetiye çıkarıyor bu yol.Madem yapmayacaktınız neden kazdınız?Bir de en önemlisi sivrisinekle mücadele yapılmıyor.Sıcaklar bastırdı, sinekten duramıyoruz" diyor.Zeydan Karalar yolu yapmak için kaza olmasını mı bekliyor?Yolu yapmayan sineğe mi bakar?Yesin dursun sizi!Hem bu saatte yapılacak mücadele işe yarar mı?Geç kalınmadı mı?Yağcamiesnafı kan ağlıyor.Sebep trafiğe kapatılan yol.Kapanması bir şey değil de.Orası otopark çöplüğüne döndü.Yol açılırsa sokağa hareket gelir.Esnaf iş yapar, evinin rızkını çıkarır.Oraya gittim otoparka dönüşmüş orası.Herkes kafasına göre aracını park ediyor.Açın yolu da bir şeye benzesin.Esnaf Başkan Zeydan Karalar'ın söz verdiğini ve sözünde durmasını istiyor.Verilen söz oylarınızı almak içindi!İnşallah biz yanılmış oluruz...