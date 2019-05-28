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Sınıflar açık havaya taşındı

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Sınıflar açık havaya taşındı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 23-29 Mayıs'ta küresel ölçekte düzenlenen 'Okul dışarıda günü' ve 'Dünya oyun oynama günü' etkinlikleri kapsamında, sınıfların açık havaya taşınıp derslerin oyun oynayarak işlenmesi çağrısı Mersin'de de karşılık buldu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Abdulkadir Perşembe Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Okul yönetimi tarafından veli ve öğrencilerin katılımıyla survivor, taş ve kozalak boyama, nar çiçeğinden kolye, tohum dikme, oryantiring, yapraklarla sanat etkinlikleri, doğa araştırması ve dans etkinlikleri düzenledi. Ayrıca 'yağ satarım bal satarım' oyununun yeniden keşfedilmesi sağlandı. Bu aktivitelere her yaştan katılım sağlanırken, öğrenciler ve veliler eğlenceli vakit geçirdi. 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında hafta boyunca yapılacak etkinlikler ve #okuldışarıda etiketi ile sosyal medyada paylaşılarak toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Sınıflar açık havaya taşındı
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Sınıflar açık havaya taşındı
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