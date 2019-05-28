Süper Lig olsun

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor'u penaltı atışları sonucu 9-8 yenerek finale adını yazdıran'te büyük coşku var. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, çok mutlu olduğunu söyledi. Altıparmak,diyerek iddiasını ortaya koydu."HAK ettiğimiz bir turu kazandık" diye konuşan teknik adam Altıparmak, "Belki yenildik ama bizim için önemli olan böyle ikili maçlarda turu geçmektir. Bizim için artık bir maç kaldı. Hem Antep şehrine hem başkana bir sözümüz vardı. Bu kupayı bu şehre getireceğiz diye. Perşembe günü bu saatlerde Antep'e şampiyon olarak döneceğiz. Biz buna çok inandık" ifadelerini kullandı.TAKIMIN final heyecanını yaşamasının ardından Gazişehir Gaziantep taraftarları, kentte kutlamalar yaparak büyük sevinç yaşadı. Araç konvoyları, bayraklar ve meşalelerle final sevinci yaşayan kırmızı-siyahlılar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Gaziantepliler takımlarını İstanbul'da yalnız bırakmamak için rezervasyonları yaptırmaya başladı.Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig playoff finalinin oynanacağı stat ve müsabaka saati açıklandı. Hatayspor ile Gazişehir arasında oynanacak final karşılaşması perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maçı Cüneyt Çakır idare edecek.Play-off'ta 4. kez mücadele eden Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi. 2010-2011'de ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi, Orduspor ile Erzurumspor'a yenilmişti.