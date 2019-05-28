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Tarsus Kampüs Cezaevinde iftar yemeği

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Tarsus Kampüs Cezaevinde iftar yemeği
TARSUS Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı ilgi gördü. Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki iftar programına Vali Ali İhsan Su, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda yaptığı konuşmasına, Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'nda başarılı çalışmalar yürütüldüğünü kaydederek başlayan Vali Ali İhsan Su, "Burada kalan mahkumlar bir taraftan cezalarını çekerken, diğer taraftan da meslek sahibi oluyor ve üretime destek oluyorlar. Tüm bu hizmetler devam ederken sosyal hizmetler de yapılıyor, bu doğrultuda daha önce burada bir anaokulunun açılışını gerçekleştirdik" dedi.
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Tarsus Kampüs Cezaevinde iftar yemeği
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