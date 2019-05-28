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Tehlikeye aldırış etmeyen berber

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Tehlikeye aldırış etmeyen berber
ADANA'DA daha önce uçurum kenarında, yamaç paraşütünde ve gondolda tıraş yapan ve bu nedenle kendine "çılgın berber" denilen Ahmet Ocak, bu kez de müşterisinin isteği üzerine trafiğe kapalı alanda hareket halindeki motosiklet üzerinde tıraş etti. Ocak'ın böyle çılgın mekanlarda tıraş ettiğini duyan müşterilerinden motosiklet tutkunu Doğan Doğan, çılgın berberden kendisini hareket halindeki motosiklette tıraş etmesini istedi. Bu tür tıraşlara alışkın olan Ocak teklifi kabul etti. Önce güvenlik diyen Ocak trafiğe kapalı bir alanda motosiklet süren Doğan'ı hem makas hem de makine ile tıraş etti. Ocak tıraşın yanı sıra müşterisinin saçına şekil vermeyi de ihmal etmedi. Ocak, Doğan'ı motosiklet sürerken hiçbir kaza yaşanmadan tıraş etmeyi başardı
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Tehlikeye aldırış etmeyen berber
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