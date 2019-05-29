Osman Yenidoğan’ı maganda öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, işyerinin önünde oturan kasap Osman Yenidoğan'a (62) isabet etti. Ağar yaralanan Yenidoğan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Geçen pazar günü Boyno Mahallesi'nde meydana gelen olayda kasaplık yapan Osman Yenidoğan, işyerinin önünde oturduğu sırada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Yakup Seçmen, otomobilden aldığı av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar Osman Yenidoğan'a isabet ederek ağır yaraladı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Yenidoğan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yenidoğan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yenidoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olayın ardından kaçan Muhammet ve Yakup Seçmen kardeşler, polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yakup Seçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.