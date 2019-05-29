Sevgilisinin evini soydu

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Ekinözü ilçesinde, Kasım D. (30), ayrı yaşadığı sevgilisi Şengül Baz'ın (43) içerisinde 10 bin lira para olduğunu iddia ettiği çantalarını çaldı. Kasım D., kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Olay, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi'nin Çıtak mezrasında meydana geldi. Jandarmayı arayan Şengül Baz, evindeki içerisinde 10 bin TL nakit bulunan 4 kadın çantası ve 1 valizini çalındığını, söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kapının zorlanarak eve girildiğini, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin ise Baz'ın birlikte yaşadığı Kasım D. olduğunu belirledi. Kasım D., gözaltına alındı. Çantalar ise Şengül Baz'a teslim edildi.